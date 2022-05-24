"Мне кажется, что это давление на Украину - сложить оружие или прекратить наступление на оккупационные силы не на их условиях", - сказал BNS во вторник глава дипломатического ведомства страны.

Ландсбергис подчеркнул, что он так реагирует "на звучащие формулировки некоторых западных лидеров о том, что, возможно, необходимо прекратить огонь и начать переговоры".

По его словам, условия для окончания войны "должны быть созданы в Украине".

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"Они скажут им, когда для них закончится война, сколько они намерены продолжать воевать, каких результатов нужно добиться, какие цели они перед собой ставят", - сказал Ландсбергис.

"Это не должно исходить из западных столиц", - добавил он.

Ранее в этом месяце президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что России и Украине придется провести переговоры для достижения мира и что "унижение" РФ не станет мирным усилиям.

Лидер Украины Владимир Зеленский на это ответил тем, что пути к возможным переговорам с Кремлем "завалены телами".

"Сегодня этап, когда мы могли сесть с Россией (за стол переговоров -ред.), прошел", - сказал тогда украинский президент.

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