Литовская полиция использует лазерные радары, которые действуют на большом расстоянии

Литовская полиция начала использовать современные лазерные радары, которые могут снимать факт нарушения на видео. Новая технология позволит фиксировать случаи нарушения скоростного режима, а также непристегнутых водителей и водителей, которые за рулем пользуются смартфонами. Все эти нарушения радар может фиксировать на расстоянии 1500 м.

Представитель Вильнюсской дорожной полиции Донатас Манкаускас сказал LNK, что у этого оборудования куда больше возможностей, чем у старых вариантов.

"Мы можем фиксировать нарушения с большего расстояния, если дорога ровная и погодные условия хорошие, то это 1,5 км. Новый радар не только фотографирует, но и снимает, приближает "картинку", – сказал Манкаускас.

По его словам, у нарушителей часто возникает вопрос, как можно зафиксировать нарушение скорости на таком расстоянии, и откуда полиция знает, какой из автомобилей нарушил правила.

"Этот аппарат следит за автомобилем и снимает его, поэтому полицейскому не надо останавливать нарушителя, радар записывает видео. Иногда люди удивляются, проехали, а их никто не остановил, вроде бы проскочили, но штраф приходит позже", - сказал полицейский.

Манкаускас рассказал, что новое оборудование используется не только для контроля режима скорости. Можно видеть, пристегнут ли водитель и не пользуется ли он телефоном.

Это поможет решить проблему, ведь техника делает видео, раньше такие нарушения фиксировал полицейский, он был основным свидетелем, сейчас появится неопровержимое доказательство.

"Раньше полицейский составлял документ-свидетельство, перечислял все обстоятельства: когда и где установлено нарушение. В данном случае, есть видео, никаких споров", – сказал Манкаускас.

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