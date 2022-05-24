В Антакальнисской поликлинике начинает работу семейный врач из Украины

На этой неделе в Антакальнисской поликлинике начинает работу семейный врач-педиатр из Украины (Харькова) Татьяна Сыроватская. Это один из первых украинских врачей, который начнет работу в литовском медучреждении с начала войны в Украине.

Сыроватская училась в Харьковском национальном медицинском университете, она проработала семейным врачом более 8 лет. До войны женщина работала врачом в частной клинике.

Директор Антакальнисской поликлиники Эвалдас Навицкас отметил, что на данный момент в их поликлинике уже обслужили 1300 граждан Украины, бежавших от войны.

"Наша поликлиника была одной из первых поликлиник, в которой принимали беженцев из Украины и оказывали им необходимую медицинскую помощь. Количество беженцев растет, поэтому решение принять на работу врача из Украины - очень своевременное", - сказал Навицкас.

На данный момент Антакальнисская поликлиника обслуживает больше 100 000 пациентов, постоянно растет количество граждан Украины, которые выбирают это медучреждение.

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