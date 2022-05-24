Спикер Сейма Литвы: минский режим продолжает идти по пути укрепления диктатуры

Минский режим продолжает идти по пути укрепления своей диктатуры, заявила спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен.

Об этом она сказала через год после принудительной посадки самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, в белорусской столице.

Здесь были задержаны блогер Роман Протасевич его подруга София Сапега. Гражданка России, учившаяся в Вильнюсе, в начале мая этого года была приговорена белорусским судом к шести годам лишения свободы.

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"Беларусь (...) все эти годы продолжала идти по пути укрепления диктатуры (Александра) Лукашенко", - заявила политик журналистам в Сейме во вторник.

По ее словам, Литва постоянно следит за ситуацией в соседней стране и поддерживает белорусов, "испытывающих иго диктатора".

По случаю годовщины принудительной посадки самолета во вторник перед парламентариями выступит лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

Она уехала в Литву после непризнанных Западом президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года, в ходе которых был переизбран Лукашенко, и отсюда руководит белорусской оппозицией.

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