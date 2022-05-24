Сколько раз можно отказаться от предложенной работы и не лишиться регистрации в Службе занятости?

Служба занятости в Литве будет иначе работать с безработными. Новые правила принял парламент, сообщает LNK.

Директор Службы занятости Инга Балнаносене сказала, что, по закону, клиенты будут разделены на тех, кто готов к участию в поиске работы и тех, кто к этому не готов.

"Готовым предложат возможности переквалификации. Они будут ориентированы на трудоустройство", – сказала Балнаносене.

Неготовым, у которых есть какие-то трудности (например, человек ухаживает за больным родственником, сталкивается с проблемой сообщения, или же является должником, что мешает его легальному трудоустройству), по словам Балнаносене будут помогать в социальном плане.

"Мы надеемся, что в этом помогут муниципалитеты и неправительственные организации", – сказала она.

По оценке Службы занятости, самая большая проблема на данный момент - несоответствие квалификации у людей старшего возраста.

Есть также группа людей, которых надо ориентировать на создание своего бизнеса.

По словам Балнаносене, нет однозначного ответа на вопрос, скольких работодателей должен обойти безработный, чтобы его лишили статуса безработниго за отказ.

"Люди разные, ситуации разные. Цель закона - не вычеркнуть или наказать, а обеспечить индивидуальный подход, предоставление всех необходимых услуг. Одному надо в 5 сходить, а другому и в 10, третьему в 50, если он ищет что-то особенное", – сказала специалист.

Главное, по ее словам, - не будут мириться с отказами от подходящей работы. "Если человек злонамеренно не будет принимать предложение, то сразу же будет лишен статуса безработного и всех социальных гарантий", – сказала она.

Первые 9 месяцев, пока у человека есть право на получение пособия, ему будут предлагать работу в рамках его квалификации и по его желанию.

"Через 9 месяцев на пожелания уже не будут смотреть, но еще будет учитываться квалификация. Уже нельзя будет отказаться от вакансии без веской причины", – сказала Балнаносене.

По ее словам, нетерпимо будут относиться к "безработным", которые работают нелегально. Их будут лишать статуса безработных и всех других гарантий. Причем все это будет действовать после первого сообщения о нелегальной деятельности, сейчас только после повторного уведомления.

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