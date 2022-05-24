Арендная плата в Литве растет, как на дрожжах, выбирать не из чего

На литовском рынке сокращается количество сдаваемых в аренду квартир. В Вильнюсе не только не из чего выбирать, но и платить приходится немало. По оценке эксперта, рынок искажен большим числом иностранцев, приехавших в Литву, особенно работников из Беларуси.

На сайте Aruodas.lt можно наблюдать необычные тенденции. Предложений в Вильнюсе мало - около 550 (обычно бывало несколько тысяч). Мало того, цены раздулись.

По данным на Aruodas.lt за апрель, за год аренда в Вильнюсе подорожала на 30%, в Каунасе – на 26%, а в Клайпеде – на целых 40%.

Стандартная 3-комнатная квартира в новом доме независимо от места сдается за 1500 евро в месяц.

Эксперта в сфере недвижимости Игнаса Забараускаса такие цены на аренду не очень удивили.

"Мы сами отмечаем рекордные цены. На рынке нет баланса. Я думаю, сами арендодатели не знают, какую цену им устанавливать. Одни просят немного меньше, опираются на прежние цены и не верят, что кто-то снимет за более высокую цену. А другие - оптимисты, просят слишком много", – предположил он.

Собеседник считает, что успех зависит от самого владельца жилья и от того, кого он решил принять. Он напомнил, что сейчас в Вильнюс приезжает много белорусов, которые искажают рынок аренды.

"Кто либерально настроен по отношению к иностранцам, может декларировать их место жительства, принять семью с детьми, тот получает больше денег. Как известно, приезжают работники из Беларуси, им нужно декларировать место жительства. Если хозяин не хочет декларировать место жительства жильца, остаются литовцы, тогда и цена будет ниже", – заметил Забараускас.

Он сказал, что проходят даже своеобразные аукционы - некоторые арендодатели выбирают и клиентов, которые больше придложат.

"У меня был такой случай: приходит белорус с двумя кошками и литовец. Вроде как уже выбрали литовца, поскольку кошек хозяин побаивался. А белорус говорит – плачу на 100 евро в месяц. Хозяин посчитал, что это выгодно: если за год он получит на 1200 евро больше, может кошки такого вреда не принесут", – рассказал брокер.

Но, по его словам, не все хозяева выбирают клиента по деньгам, некоторым важна надежность.

Забараускас заметил, что поток украинцев сократился, он уже не столь значим для рынка.

"Одни украинцы обосновались, другие думают о возвращении в Украину. Они не агрессивны в плане предложения цен. Белорусы работают в сфере ИТ, у них хорошие зарплаты, поэтому они могут платить 700-800 евро за одно- или двухкомнатную квартиру, находят, поднимают цену. Украинцы с ценами аккуратнее, кроме того, чувствуется, что их поток сократился", – заметил Забараускас.

В социальной сети фейсбук жители Литвы рассказывают истории о том, как владельцы повышают арендную плату - одним на 60-100 евро, другим - на несколько сотен.

"Мне хозяин со следующего месяца хотел поднять плату с 650 до 1200 евро, я не согласился, договорились на 900 евро", – рассказал один вильнюсец.

Некоторым арендаторам приходится менять жилье, чтобы платить меньше, но удастся ли найти дешевле, тут нет гарантий.

"Закончился договор об аренде, хозяин поднял плату с 300 до 400 евро, а квартира этого точно не стоитs. Но искать дешевле бессмысленно, пришлось соглашаться", – рассказал один вильнюсец.

По оценке Забараускаса, это нормальная реакция хозяев на сложившуюся ситуацию. По его мнению, некоторые арендаторы переедут в пригород или городки под Вильнюсом.

"Может, даже в Электренай, Вевис, иногда ездить дешевле, чем платить высокую аренду в Вильнюсе", – заметил он.

Более дешевое жилье, по словам Забараускаса, в Вильнюсе можно найти в Новой Вильне, Григишкес, Науининкай. Например, в старом доме в Новой Вильне 2-комнатную квартиру можно снят за 450 евро.

Не очень высокие цены в Пашилайчай и Перкункемисе - более новую 2-комнатную квартиру можно снять за 500-600 евро.

По словам Забараускаса, в Шнипишкес и Науяместисе арендуемые квартиры уже заняты, их там разбирают очень быстро.

По данным представителя Aruodas.lt Моники Йончайте, количество свободных квартир сокращается.

Если оценивать только цены, без учета места, времени строительства, оборудования жилья, то в среднем в апреле аренда 1-комнатной квартиры в Вильнюсе стоила 440, 2-комнатной – 725 евро, в Каунасе - 1-комнатной 350-370 евро, 2-комнатной – 500-540 евро, в Клайпеде - 1-комнатной 280-300, 2-комнатной – 450-510 евро.

По словам Забараускаса, дальнейший рост цен на рынке аренды будет зависеть от ситуации с иностранцами.

"Если их поток уменьшится, может, и цены не будут быстро расти. Пока все показывает, что нет значительного снижения. Я не думаю, что в ближайшее время на рынке появится больше вариантов, а спрос, я думаю, сохранится, из-за тех же студентов, и иностранцев. Поэтому, я думаю, цены будут расти", – считает собеседник.

Обычно в конце лета квартиры подыскивают приезжающие в города студенты. Забараускас рекомендует начать поиск квартиры с августа.

"Интересно, какой будет реакция на цены, и что им удастся найти, вызовы будут. Я думаю, будут кооперироваться, студенты совместно будут арендовать большие квартиры, актуальным будет жилье в старых домах", – заметил собеседник.

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