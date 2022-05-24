Вторник - последний солнечный день, со среды придут дожди

Во вторник погоду в Литве обусловит зона высокого давления. Ожидается небольшая облачность, весь день будет солнечно. Без осадков. Днем воздух прогреется до 18–23 градусов тепла.

В среду ночью к западным районам приблизится теплый атмосферный фронт. Облачность увеличится. На западе пойдет дождь. Утром будет 8–13 градусов тепла. Прохладнее будет на северо-востоке страны, теплее – на юго-западе.

В среду днем над Литвой пройдет атмосферный фронт. Во многих районах прогнозируют дожди, особенно сильными осадки будут на западе, на востоке дождей будет меньше. Немного усилится ветер. Воздух прогреется до 18–23 градусов, только у моря будет всего 15–17 градусов тепла.

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