Серьезное ДТП в Вильнюсском районе: столкнулись военный грузовик и бронированный Nissan

23 мая, в 17.12 ч. поступило сообщение о том, что в Вильнюсском районе, в деревне Вилкарайштис произошло серьезное ДТП.

По данным полиции, столкнулись военный грузовик Mercedes-Benz и бронированный Nissan, на котором также ехали военные.

По предварительным данным, грузовик выехал со второстепенной дороги и столкнулся с ехавшим по главной дороге Nissan.

Пожарные-спасатели освобождали из Nissan водителя и пассажира. Оба мужчины получили серьезные травмы, их увезли в больницу.

Ведется расследование.

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