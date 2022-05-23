В Литве объявлено о завершении сезона гриппа

В связи со снижением заболеваемости гриппом и простудными заболеваниями до 45 случаев на 10 тыс. населения, Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) Литвы в понедельник объявил об окончании сезона гриппа.

По данным НЦОЗ, на 20-й неделе года, то есть с 16 по 22 мая, выявлено 111 случаев гриппа, что почти в два раза меньше, чем на предыдущей неделе (203 случая).

Между тем 9–15 мая общая заболеваемость гриппом и острыми инфекциями верхних дыхательных путей составляла 46 случаев на 10 тыс. населения.

По словам специалистов НЦОЗ, только что завершившийся сезон гриппа был похож на предпандемический сезон.

"В настоящее время готовится всесторонний обзор этого сезона гриппа, в котором будет проведено сравнение предыдущего и более ранних сезонов", — сообщили в центре.

По данным НЦОЗ, на прошлой неделе в больницах страны от гриппа лечились четыре человека, трое из них - дети в возрасте до 17 лет. На прошлой неделе госпитализировано 14 несовершеннолетних.

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