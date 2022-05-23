Elektrum Lietuva: цена на электроэнергию в Литве за неделю выросла на 56%

В связи с двукратным сокращением ветряной выработки в регионе Nord Pool и сокращением потоков электроэнергии из Скандинавии в Литве на минувшей неделе средняя цена на электроэнергию выросла на 56% до 189,35 евро за мегаватт-час, сообщила литовская компания поставок электроэнергии Elektrum Lietuva.

"На минувшей неделе рост цен на электроэнергию был обусловлен в наибольшей степени падением на 48% производства на ветряных установках в регионе Nord Pool. На цены на электроэнергию в Балтийских странах также повлияло сокращение на 32% потока электроэнергии из шведской торговой зоны SE4 и сокращение на 23% потоков энергии из Финляндии", – отметил в пресс-релизе Артурас Затулинас, руководитель Отдела по работе с корпоративными клиентами Elektrum Lietuva.

На минувшей неделе средняя цена на бирже Nord Pool выросла на 54% до 145,71 евро за мегаватт-час. Потребление электроэнергии в регионе Nord Pool сократилось до 6857 гигаватт-часов, а объемы производства - до 7225 гигаватт-часов.

Потребление в Балтийских странах за неделю по сути не изменилось и составило 482 гигаватт-часов: в Литве оно сократилось на 1% до 207 гигаватт-часов, в Латвии выросло на 1% до 127 гигаватт-часов, а в Эстонии – снизилось на 1% до 148 гигаватт-часов.

На прошлой неделе совокупное производство электроэнергии в странах Балтии выросло на 6% и составило 321 гигаватт-час. В Литве производство снизилось на 7% до 72 гигаватт-часов. В Латвии оно снизилось на 15% до 70 гигаватт-часов, а в Эстонии производство выросло на 26% до 179 гигаватт-часов.

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