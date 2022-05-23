Кремль отреагировал на демонтаж советских памятников в Литве: начаты расследования

Литовская разведка предупреждает, что Россия начинает расследования из-за демонтажа советских памятников в Литве.

Памятник советским воинам в Расейняй был задрапирован в первые дни войны. На прошлой неделе горсовет принял решение снести этот памятник и еще четыре советских памятника в районе.

"Было решено демонтировать памятник – болванов, их в Расейняй 5, администрация должна выполнить решение горсовета", – сказал LNK мэр Расейнского района Андрюс Баутронис.

Один из памятников стоит в Шилуве.

"Было заседание совета, насколько я знаю, было решено как-то демонтировать надписи на памятнике. Но будут ждать решения Минкульта", – сказал староста Шилувы Юозас Шляпас.

Ряд памятников, которые не охраняются, уже снесли.

По данным литовской разведки, Россия не только фиксирует эти действия, но и заводит дела, по факту, осквернения исторической памяти.

"Разведка знает о начатых в России расследованиях", – сообщил LNK Департамент госбезопасности (ДГБ).

Журналисты LNK говорили с жителями Расейняй, они поддерживают устранение памятников.

По данным LNK, Россия уже месяц назад начала три расследования по факту устранения памятников в Литве.

"Это не должно удивлять, мыс сейчас находимся в серьезной конфронтации. Надо сохранять достоинство. Я хочу выразить уважение и поддержку всем мэрам, которые осмелились сделать это", – сказал LNK глава парламентского комитета нацбезопасности и обороны Лауринас Кащюнас.

Баутронис и Шляпас сказали, что не придают угрозам большого значения.

"Со стороны России можно всего ждать. Но я думаю, что будет принято официальное решение, его узаконят", – сказал Шляпас.

"Мы знаем, что они умеют заводить дела, во время оккупации они это делали, в отношении многих людей. Им нужен был человек, а они уже стряпали дело. В их праве заводить дела или не заводить, я из-за этого не переживаю", – сказал Баутронис.

Адвокат Роландас Тилиндис сказал, что чиновники, принимающие решения по памятникам, должны осторожно планировать поездки. Россия остается членом "Интерпола".

"Все, кто интересуется политикой знают, что в мире одни поддерживают Россию, а другие - нет. В те страны, где есть поддержка или хоть какая-то нейтральная позиция, ездить не рекомендуется", – сказал адвокат.

Он считает, что, вполне возможно, что "Интерпол" отклонит требования России.

"Насколько я слышал, "Интерпол", кажется, рассматривает такую возможность – что делать с сотрудничеством с Россией. Но пока я не слышал о принятии решения. С другой стороны, по Конституции "Интерпола", запрещено преследование по политическим мотивам", – сказал Тилиндис.

Но у России со многими странами есть двусторонние соглашения.

"Представьте, отправляется человек в отпуск и узнает в аэропорту, что он находится в розыске", – обрисовал он возможный сценарий.

Какие расследования проводит Россия, узнать невозможно, об этом публично не сообщается. У литовской полиции и прокуроров нет такой информации. Однако опыт показывает, что Россия не сообщает. Заочно возбуждены дела в отношении судей и прокуроров по делу о 13 января. Генпрокуратура Литвы объявила эти действия незаконными, необоснованными, после этого их осудил и Европарламент.

"В любом случае, страна своих граждан охраняет. И не надо пугаться, надо продолжать работу – проститься с коммунистической мерзлотой. Уважением всем, кто это делает", – сказал Кащюнас.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сказал, что не боится российских расследований, ему уже и без того запрещен въезд в РФ.

"На Кубу, в Северную Корею, если приехать, могут быть проблемы. Но там и без того есть проблемы. Слава Богу, что свободный мир большой, он открыт для путешествий", – сказал мэр столицы.

Россия сообщает, что проводит расследования и в связи с закрашиванием советских памятников, например, в цвета украинского флага.

По данным ДГБ, в путинской России эти памятники очень важны.

"Их используют для подтверждения путинской идеологии, гласящей, что страны восточной и центральной Европы в силу исторически сложившихся обстоятельств находятся ц зоне влияния России", – отмечает ДГБ.

Литва устраняет только те памятники, которые были установлены в советское время уже спустя много лет после окончания войны. Сами могилы павших останутся под охраной.

Подобные дела в России заводят и в отношении других стран.

Поляки начали убирать такие памятники в первые дни войны в Украине.

От Латвии Россия даже потребовала компенсацию за демонтаж советского памятника. Министр иностранных дел ответил, что Россия получит не компенсацию, а уши мертвого осла.

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