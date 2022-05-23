Для снижения риска банк будет требовать объяснений при обналичивании крупной суммы

С 1 сентября 2022 года клиенты банка Swedbank, желающие обналичить 10 000 евро и больше, должны будут объяснить свои действия. Представители банка отмечают, что объяснение, на что пойдут деньги, нужны для снижения риска отмывания денег и финансирования террористов.

"Это изменение должно снизить риск отмывания денег и финансирования террористов с помощью наличных. С учетом критериев распознавания подозрительных операций, утвержденных приказом директора СРФП, банк должен оценить, отвечает ли использование клиентом средств обычному сотрудничеству клиента с банком", – сказал представитель Swedbank Гитис Верцинскас.

Он уточнил, что объяснение клиент должен представлять всякий раз, когда он захочет снять 10 000 евро или больше.

"Во время одной операции частное лицо сможет обналичить в отделении банка больше 10 000 евро безо всяких ограничений, ему надо лишь изложить мотивы таких действий. Из данных, которые есть у банка, мы видим, что частным лицам редко требуется такая крупная сумма наличными – для оплаты дорогой покупки и т.д. Также надо отметить, что клиенты Только 0,7% всех клиентов снимают в банкоматах больше 10 000 евро", – сказал он.

С 1 сентября меняются и некоторые расценки на банковские услуги. Например, минимальная плата за ежедневные услуги составит 1 евро и будет на 30 евроцентов дороже.

Не только Swedbank будет просить обосновать обналичивание таких крупных сумм, это подтвердила представитель банка SEB Эгле Довбышене.

Она сказала, что банк во всех случаях не спрашивает у клиентов, зачем им такие деньги, но иногда бывают исключения.

"В соответствии с законами, в некоторых случаях мы можем обратиться к клиенту и попросить его указать назначение этих денег", – сказала Довбышене.

В банке Luminor такая практика не применяется.

"Банк Luminor в обязательном порядке не требует таких объяснений, но банк консультируется с клиентами, если обналичивают крупные суммы или операция вызывает какие-то вопросы", – сказал представитель банка.

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