Глава МИД Литвы: Запад мог бы обеспечить безопасность экспорта зерна из Одессы

Страны НАТО или другие государства Запада могли бы обеспечить безопасность экспорта зерна из Одесского порта Украины, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Я не исключаю возможности формирования коалиции стран НАТО или стран, которым нужно зерно из Украины. Они могли бы предоставить суда и самолеты в Черном море и обеспечить безопасный морской путь для судов-зерновозов из порта Одессы в турецкий Босфор", — сказал министр телеканалу Sky News в понедельник.

По его словам, это могли бы быть военные корабли и самолеты. Он отметил, что это нельзя называть эскалацией.

"Это не участие в войне. Это лишь обеспечило бы безопасный путь зерна из Украины в страны, которые в нем нуждаются", - сказал Ландсбергис.

В то же время он добавил, что зерно из Украины можно вывозить и другими путями, но "в меньших количествах", и что нужно искать решения.

Одесса — крупнейший порт Украины, важный для экспорта зерна, но он заблокирован российскими судами. Это ставит под угрозу глобальное снабжение продовольствием.

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