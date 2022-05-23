В Литве начались торги на аукционе первых частот связи 5G

Служба регулирования связи (СРС) в понедельник объявила торги на аукционе связи 5G. По словам представителя СРС, в торгах по трем блокам радиочастот на 700 мегагерц (МГц) участвуют три крупнейшие операторы мобильной связи Литвы - Telia, Tele2 и Bite.

"Да, те же самые участники – Telia, Bite и Tele2", – сообщил BNS заместитель директор СРС Аугутис Чесна.

По его словам, сложно прогнозировать продолжительность аукциона – все будет зависеть от активности его участников.

"Формально аукцион начался несколько месяцев назад – подавались заявки, они проверялись. Сегодня участники аукциона предлагают ценовые ставки", – сказал Чесна.

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По словам Дайвы Касперавичене, представительницы участвующей в аукционе компании Telia Lietuva, минимальная ставка на аукционе – 100 тыс. евро, поэтому продолжительность аукциона будет зависеть от активности ставок и сумм.

"Когда будет достигнут верхний рубеж по ставкам в 50 млн. евро, участники "на правах последнего выстрела" смогут в последний раз предложить свою сумму, которая и определит победителей", — добавила представитель Telia Lietuva.

По словам заместителя директора СРС Чесны, продолжительность аукциона фактически ограничена 50 миллионами евро, но он сомневался, что такая сумма будет достигнута.

На этом аукционе предлагаются три 20-летних радиочастотных блока: один шириной 2x10 МГц и два шириной по 2x5 МГц из диапазонов радиочастот 713–733 МГц и 768–788 МГц. Стартовая цена - 5 млн евро за блок шириной 2x10 МГц и 3 млн евро за блок шириной 2x5 МГц.

С использованием этих частот в Литве будут внедряться сети мобильной связи 5G нового поколения и предоставляться услуги электронной связи 5G.

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