Nord Pool: торговля Inter RAO Lietuva на бирже остановлена из-за риска расчетов

Торговля электроэнергией контролируемой российским энергетическим гигантом "Интер РАО" группы Inter RAO Lietuva на бирже Nord Pool остановлена из-за возникновения риска расчетов между биржей и предприятиями группы.

Об этом Inter RAO Lietuva сообщила через Варшавскую биржу, представив отчет биржевого оператора Nord Pool.

"Дальнейшая торговля Inter RAO Lietuva на рынках Nord Pool останавливается. Причиной остановки является текущий риск, связанный с расчетами между Nord Pool и компаниями группы РАО. Остановка вступит в силу немедленно", - говорится в сообщении.

В понедельник Inter RAO Lietuva подтвердила BNS, что не может вести никакой торговли на бирже Nord Pool. По сообщению компании, с воскресенья ее клиенты должны были перейти к Energijos skirstymo operatorius (ESO) как к гарантирующему поставщику в соответствии с действующим законодательством.

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По данным Inter RAO Lietuva, остановка торгов на бирже Nord Pool не влияет на долгосрочное соглашение о расчете между нею и операторами передающей системы Балтийских стран за межсистемный дисбаланс.

После того, как Nord Pool прекратила торговлю российской электроэнергией от своего единственного импортера в странах Балтии - "Интер РАО" - импорт этой электроэнергии в Литву в воскресенье был приостановлен, и потребности страны удовлетворяются за счет местного производства и импорта через соединения со Швецией, Польшей и Латвией.

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