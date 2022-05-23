Компания City Service продала бизнес в Санкт-Петербурге

Контролируемая Icor группа по надзору за зданиями City Service подтвердила, что нашла покупателя на часть бизнеса в России.

Глава коммуникационной группы City Service Паулюс Угянскис подтвердил, что 18 мая группа продала 100% акций предприятия Baltijos turto valdymas - компания владеет предприятиями в Санкт-Петербурге, они контролировали 22% площади портфеля в масштабе всей группы.

"Уйти с рынка было очень сложно (...). Сделка была осуществлена ​​во исполнение решения группы о прекращении деятельности в России. После этого City Service SE больше не ведет бизнес в этой стране", - говорится в комментарии, присланном порталу vz.lt.

Детали сделки Угянскис не раскрыл.

В 2021 году выручка Baltijos turto valdymas составила 1,73 млн евро - почти вдвое больше, чем в 2020 году, чистая прибыль составила почти 1,7 млн ​​евро.

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