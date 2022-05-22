Представитель консерваторов Юргис Разма, на вопрос, почему, по его мнению, так важно предоставить Ландсбергису этот статус, ответил, что мы неправильно формулируем этот вопрос.

"Тут мы отвечаем на вопрос, был ли в Литве в 1990–1992 гг глава государства. Витаутасу Ламндсбергису, я считаю, ничего не нужно, все нормальные люди принимают его за главу государства, ни у кого нет сомнений в том, что он возглавлял Верховный совет. Так кто же тогда был главой страны? Премьер? Думаю, никто не осмелится это утверждать, ведь кандидатуру премьера предлагает глава Верховного совета.

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Спикер парламента – о статусе Витаутаса Ландсбергиса: этот вопрос давно надо было решить

Иногда говорят, что глава ВС тогда не был равнозначен нынешнему президенту, которого избирают жители, поэтому его нельзя считать руководителем страны. Извините, но есть страны, в которых президента никогда напрямую не выбирают, так что, в них нет руководителей? Мне кажется - это политическая проблема, все концентрируется на личности Ландсбергиса. Понятно, есть немало избирателей, которые оценивают его отрицательно, некоторым политикам так удобно получать голоса избирателей, высказываясь против такого предложения", – сказал Разма.

По его словам, такой закон исправил бы юридический недостаток.

"Кто-то начинает фантазировать, будто мы хотим предоставить Ландсбергису какие-то дополнительные гарантии. Если бы этого хотели бы, просто просили бы их как дополнительные гарантии бывшему главе ВС и все", – заметил политик.

Член Фракции регионов Литвы Агне Ширинскене с этим не согласна, она напомнила и о случае Раманаускаса-Ванагаса.

"Причин много. И временная Конституция, которая была основным законом. В ней ясно сказано, что глава ВС - это высший государственный служащий, все юристы понимают, если ты не называешь кого-то напрямую, а ищешь какие-то определения, значит, была какая-то причина, по которой тогда это название не использовалось, почему тогда главу ВС не называли главой страны. Мало того, если посмотреть на функции, то у главы ВС было немного функций главы страны. Основная – представлять страну за границей. Остальные функции, которые сейчас выполняет президент, выполнял президиум (...).

Тут все не так просто, как было с Раманаускасом-Ванагасом, я была тем человеком, который писал декларацию о признании Раманаускаса-Ванагаса главой страны. Тогда было иное юридическое регулирование", – сказала Ширинскене.

Социал-демократ Витянис-Повилас Андрюкайтис напомнил о референдуме, который был проведен 23 мая 1992 года и о ситуации в 1990-1992 гг., когда по действовавшим временным законам правили глава ВС и президиум вместе.

Андрюкайтис сказал, что ему непонятно, зачем сейчас нужно принимать такие поправки.

"Ландсбергис - отличный политик, он – великолепный человек, у него большие заслуги, но и были большие ошибки. Одна из них - организация этого президентского референдума и желание узаконить свой статус с мая 1992 до осени 1992 г, а потом началось парламентское сопротивление. Так можно ли сейчас вырывать из контекста факт руководства ВС и не видеть весь комплекс обстоятельств того времени.

Подчеркиваю, тогда был референдум, было мнение людей, так что мы сейчас хотим сделать? Другой момент - мода нынешнего времени, что хочет сделать группа, которую представляет Разма, – переименовать вещи спустя какое-то время. ВС задним числом переименовали в Восстановительный Сейм. То же и с этой инициативой, это что - самое главное для Литвы и ее жителей? Если человек достойный, а Ландсбергис такой... Он прекрасно знает, ни Басанавичюсу, ни Гринюсу, ни Кудирке, наверное, в голову не пришла мысль, что-то тут переназывать. Есть ясное название – высшие должностные лица государства, чего вы еще хотите?", - сказал Андрюкайтис.

Ширинскене сказала, что, по ее мнению, если примут решение о статусе Ландсбергиса, то через какое-то время появится инициатива о каких-то пенсиях или других привилегиях.

"Я не сомневаюсь, что через каких-нибудь полгода или еще быстрее, появится закон, в котором будет сказано, что вот, надо сделать какие-то пенсии и т.д. Я не сомневаюсь, поскольку в политике один статус еще ничего не дает, а исторический опыт показывает, что такие попытки были. Видно, пока коллегам это страшно признать", – сказала она.

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