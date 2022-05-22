Страсти вокруг статуса Витаутаса Ландсбергиса: за этим шагом может последовать и следующий

На повестку дня в парламенте вернулся вопрос предоставления статуса главы государства профессору Витаутасу Ландсбергису. Этот вопрос разжег немало страстей. Одни говорят, что это давно надо было решить, а другие противятся.

Представитель консерваторов Юргис Разма, на вопрос, почему, по его мнению, так важно предоставить Ландсбергису этот статус, ответил, что мы неправильно формулируем этот вопрос.

"Тут мы отвечаем на вопрос, был ли в Литве в 1990–1992 гг глава государства. Витаутасу Ламндсбергису, я считаю, ничего не нужно, все нормальные люди принимают его за главу государства, ни у кого нет сомнений в том, что он возглавлял Верховный совет. Так кто же тогда был главой страны? Премьер? Думаю, никто не осмелится это утверждать, ведь кандидатуру премьера предлагает глава Верховного совета.

Иногда говорят, что глава ВС тогда не был равнозначен нынешнему президенту, которого избирают жители, поэтому его нельзя считать руководителем страны. Извините, но есть страны, в которых президента никогда напрямую не выбирают, так что, в них нет руководителей? Мне кажется - это политическая проблема, все концентрируется на личности Ландсбергиса. Понятно, есть немало избирателей, которые оценивают его отрицательно, некоторым политикам так удобно получать голоса избирателей, высказываясь против такого предложения", – сказал Разма.

По его словам, такой закон исправил бы юридический недостаток.

"Кто-то начинает фантазировать, будто мы хотим предоставить Ландсбергису какие-то дополнительные гарантии. Если бы этого хотели бы, просто просили бы их как дополнительные гарантии бывшему главе ВС и все", – заметил политик.

Член Фракции регионов Литвы Агне Ширинскене с этим не согласна, она напомнила и о случае Раманаускаса-Ванагаса.

"Причин много. И временная Конституция, которая была основным законом. В ней ясно сказано, что глава ВС - это высший государственный служащий, все юристы понимают, если ты не называешь кого-то напрямую, а ищешь какие-то определения, значит, была какая-то причина, по которой тогда это название не использовалось, почему тогда главу ВС не называли главой страны. Мало того, если посмотреть на функции, то у главы ВС было немного функций главы страны. Основная – представлять страну за границей. Остальные функции, которые сейчас выполняет президент, выполнял президиум (...).

Тут все не так просто, как было с Раманаускасом-Ванагасом, я была тем человеком, который писал декларацию о признании Раманаускаса-Ванагаса главой страны. Тогда было иное юридическое регулирование", – сказала Ширинскене.

Социал-демократ Витянис-Повилас Андрюкайтис напомнил о референдуме, который был проведен 23 мая 1992 года и о ситуации в 1990-1992 гг., когда по действовавшим временным законам правили глава ВС и президиум вместе.

Андрюкайтис сказал, что ему непонятно, зачем сейчас нужно принимать такие поправки.

"Ландсбергис - отличный политик, он – великолепный человек, у него большие заслуги, но и были большие ошибки. Одна из них - организация этого президентского референдума и желание узаконить свой статус с мая 1992 до осени 1992 г, а потом началось парламентское сопротивление. Так можно ли сейчас вырывать из контекста факт руководства ВС и не видеть весь комплекс обстоятельств того времени.

Подчеркиваю, тогда был референдум, было мнение людей, так что мы сейчас хотим сделать? Другой момент - мода нынешнего времени, что хочет сделать группа, которую представляет Разма, – переименовать вещи спустя какое-то время. ВС задним числом переименовали в Восстановительный Сейм. То же и с этой инициативой, это что - самое главное для Литвы и ее жителей? Если человек достойный, а Ландсбергис такой... Он прекрасно знает, ни Басанавичюсу, ни Гринюсу, ни Кудирке, наверное, в голову не пришла мысль, что-то тут переназывать. Есть ясное название – высшие должностные лица государства, чего вы еще хотите?", - сказал Андрюкайтис.

Ширинскене сказала, что, по ее мнению, если примут решение о статусе Ландсбергиса, то через какое-то время появится инициатива о каких-то пенсиях или других привилегиях.

"Я не сомневаюсь, что через каких-нибудь полгода или еще быстрее, появится закон, в котором будет сказано, что вот, надо сделать какие-то пенсии и т.д. Я не сомневаюсь, поскольку в политике один статус еще ничего не дает, а исторический опыт показывает, что такие попытки были. Видно, пока коллегам это страшно признать", – сказала она.

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