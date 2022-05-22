В Украину доставлен первый груз оконного стекла из Литвы

21 мая в Бородянку была доставлена первая партия помощи из Вильнюса - 6 тонн стеклопакетов и стекол для окон, сообщает Вильнюсский муниципалитет.

По данным муниципалитета, эту помощь собрали благодаря пожертвованиям жителей и бизнеса.

"Ненужные стекла, стеклопакеты, которые остаются после проведения реконструкций, для нас это небольшая ценность, а для украинцев, которые после бомбежек осталось без окон - это минимальное восстановление элементарных условий нормальной жизни", – сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Согласно подсчетам, на первом этапе через площадки сбора крупногабаритных отходов и на площадках Dėk‘ui было собрано стекло и стеклопакеты на 300 окон.

На стекла были наклеены наклейки Вільнюс <3 Україну“ (Вильнюс <3 Украина). С делегацией из Вильнюса встречался мэр Киева Виталий Кличко.

"Мэр Киева ясно изложил приоритеты своего города, – сказал вице-мэр Томас Гульбимнас. – Первое, сделать все для победы в войне. Второе, создать условия для возвращения горожан, т.е. обеспечить их жильем (разрушено около 200 многоквартирных домов), восстановить бизнес и рабочие места, позаботиться об обучение детей., которые вернутся (в городе повреждены 36 школ). Последняя цель четко очерчена по времени – до начала учебного года, поэтому мы пообещали искать помощь в Литве, чтобы эти цели были воплощены".

Муниципалитет продолжит сбор текла и степлопакетов для Украины.

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