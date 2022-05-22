С понедельника в Вильнюсе начинается реконструкция оживленной улицы, ждут перемены

ЗАО Grinda информирует, что со следующего понедельника в столице Литвы начинается реконструкция одной из самых оживленных улиц - Шейминишкю, сообщает madeinvilnius.lt.

"Перед летом потоки машин сокращаются, поэтому можно проводить работы не только на периферии, но и на оживленных улицах", – сказано в сообщении Grindа.

23 мая начнется реконструкция отрезка ул. Шейминишкю между ул. Калварию и Ринктинес, протяженностью 400 м.

Асфальтирование улицы планируется завершить до 1 июля 2022 года.

Тротуары доделают и пешеходные переходы оборудуют до 31 июля 2022 года.



Во время работ на дороге будет находиться тяжелая техника, скорость движения будет ограничена до 30 км/ч.

Рекомендуется выбирать альтернативные маршруты по ул. Жальгирё, А.Юозапавичаус, Упес/Жвяю, Гоштауто/Жигиманту.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!