Это значит, что потребности Литвы в электричестве будут обеспечиваться за счет местной генерации и импорта через электросоединения со Швецией, Польшей и Латвией.

По данным литовского оператора Litgrid, импорт электроэнергии из вышеперечисленных стран в прошлом году составил 83% от всего импорта, а российского электричества в последние годы покупали все меньше.

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Литва с воскресенья не будет получать газ, нефть и электричество из России  (1)

С ноября 2020 года были остановлены коммерческие поставки с Беларусью через соединения в Литве.

После того как Россия напала на Украину, литовские компании сами отказались от импорта российской нефти и газа.

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