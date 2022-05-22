Инфляция кризис пока не вызвала: литовцы пока массово не начали экономить, но первые сигналы есть

Инфляция в Литве выросла значительно, однако жители Литвы не спешат снижать потребление, сказал глава торговой сети Norfa Дайнюс Дундулис. По его словам, это видно по тому, что люди покупают. Однако экономист Жигимантас Маурицас отмечает, что жители реагируют на инфляцию.

Экономист банка Luminor Маурицас сказал, что объемы розничной торговли в ближайшее время расти не будут, роста потребления также не будет.

"Я бы не сказал, что инфляцию ощущают только люди с небольшими доходами. Ее ощущает широкий спектр людей, ведь когда цены на продукты за год выросли на 22%, так или иначе это начинают чувствовать многие люди. Антиинфляционный пакет, предложенный властями, может, как-то и подействует, но какое-то время рост цен будет выше роста доходов, с этим надо смириться. А может это и к лучшему, в противном случае мы можем оказаться в спирали растущих цен и зарплат, после которой будем очень сожалеть. <...> Литва и сейчас не является страной низких цен", – сказал экономист.

По его словам, сейчас жители Литвы немало денег тратят на поездки, уменьшаются и банковские вклады.

"Суммы вкладов сейчас уменьшаются, поскольку растут цены, и люди все еще сохраняют прежний уровень потребления, но в основном эти деньги уходят из Литвы. На нас также действует подорожание энергоресурсов", – сказал он.

"На самом деле, если прошлым летом по покупкам у нас было почти Рождество, то в этом году все будет скромнее. Рождества не будет", – заметил экономист.

Глава Norfa Дайнщс Дундулис сказал, что потребление оценивает по одному критерию и пока особых угроз не замечает.

"Если смотреть на данные до 18 мая, то они показывают, что растет потребление уже готовой еды и это потребление растет уже 2-3 года. Это показатель того, что никто не собирается затягивать пояса. Я видел 1998, видел 2008 год, как вели себя люди, как входили в кризисный этап, как правило, потребление готовой еды значительно сокращалось, покупали больше продуктов, из которых сами готовили еду, подсолнечное масло, сахар, муку.

Сейчас наоборот, люди не готовят дома, покупают готовое. Пока экономии нет", – сказал он.

На просьбу назвать товары, которые в последнее время подорожали больше всего, Дундулис в первую очередь назвал подсолнечное и другие виды растительного масла, цены выросли больше чем на 100%.

"Не так давно оно стоило 70-80 центов, а сейчас - больше 2,5 евро, подсолнечное масло бьет рекорды.

Подорожала соль, но тут изменились пути доставки. Реально сама соль не подорожала, просто поставщики изменились, из Украины мы ее сейчас не можем привезти. Раньше соль стоила 30-40 центов, сейчас до евро. Полгода дорожают и молочные товары. <...> Я думаю, в среднем они подорожали на 50%. Например, сливочное масло подорожало вдвойне, а обезжиренное молоко на 30-40%", – сказал Дундулис.

Член правления банка SEB Эгле Довбышене сказала, что инфляция сказывается на ожиданиях и настроениях жителей.

"В ходе исследования 3 из 4 участников опроса сказали, что будут экономить, почти каждый второй сказал, что будет экономить на развлечениях.

Люди будут реже ходить в кафе, рестораны. Люди намерены меньше тратить на дом, бытовую технику. <...> что касается поездок, на них тоже планируют экономить. Люди будут экономить на одежде, обуви, в ближайшие месяцы не будут менять гардероб", – сказала она.

Меньше всего люди готовы экономить на еде, электроэнергии, газе, горючем.

"А вот на процедурах по уходу за собой жители экономить не намерены. Можно сделать вывод, что мы будем готовить дома и будем красивее. <...> Если меньше будем тратить на товары и услуги не первой необходимости, конечно, это скажется на нашем бизнесе, ведь на товарах и услугах первой необходимости сэкономить сложно", – сказала она.

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