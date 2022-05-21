"Литовцы – не русофобы. Самый большой русофоб в мире – это Путин". Участники антивоенной конференции в Вильнюсе – о будущем России и Европе после войны

Накануне в Вильнюсе под эгидой Форума свободной России состоялась вторая антивоенная конференция. Среди участников видные общественные деятели, оппозиционеры, экономисты, бизнесмены и политики, в том числе и литовские. Михаил Ходорковский, Альфред Кох, Илья Пономарев, Евгений Чичваркин, Любовь Соболь, Владислав Иноземцев, Леонид Невзлин, Витаутас Ландсбергис, Раса Юкнявичене и многие другие. Основная тема дискуссий – война в Украине, последствия антироссийских санкций и поиск ответов на вопрос, какой будет РФ после Путина.

"Мы не знаем, когда рухнет путинский режим, но это перестало быть делом отдаленного будущего. В Украине решается судьба наших стран <...>. Военные поражения всегда были смертельны для такого рода диктатур (как путинская Россия – Прим.)", – с таким мнением выступил сооснователь Форума свободной России, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров. Эта фраза стала отправной точкой панельных дискуссий.

К сожалению, говорит политик, страшные пророчества сбылись – авторитарный российский режим трансформировался в фашистский. На протяжении последних шести лет участники мероприятий созданной им организации предрекали такой сценарий неоднократно, но на Западе их не услышали.

Фиаско Путина: политические и социально-экономические последствия

Как ни странно, говоря о воздействии антироссийских санкций на ситуацию в стране, участвовавшие в дискуссии экономисты сошлись во мнении, что это не подорвет позиции Путина. По крайней мере – режим не падет, как думают многие. Хуже станет среднему классу и тем, кто критически настроен к действующей власти.

"Санкции подрывают российскую экономику, но не режим. <...> Политическая ситуация будет оставаться подконтрольной", – говорит экономист, директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев – в недавнем прошлом член научного совета Российского совета по международным делам, основанного по распоряжению тогдашнего президента РФ Дмитрия Медведева.

"Я считаю, что нет никаких серьезных оснований полагать, что эти санкции и экономический спад, который будет очень сильным <…>, спровоцируют серьезное изменение политической ситуации в стране, потому что режим будет ужесточать свою политику в отношении граждан, будет становиться еще более репрессивным – закрытие границ, отказ от сотрудничества с Западом. Он проявит еще более худшие свои черты", – сетует эксперт.

С ним солидарен экономист и предприниматель Дмитрий Некрасов.

"Население беднеет, но бюджетная система крепнет. Возможности режима продолжать агрессивную внешнюю политику достаточно велики. Это может длиться несколько лет", – подчеркнул он.

Между тем разрыв РФ с западным миром неизбежен. Впрочем, Россия Западу не нужна.

"Мир научится обходиться без России. Это не удивительное явление, а реальная практика, поскольку до начала активной разработки газа и нефти в Советском Союзе экономический обмен между СССР и Западом, по большому счету, был крайне низок. Мы вернемся в эту ситуацию. На протяжении последних 30 лет западные компании ошибочно рассматривали Россию как перспективный рынок", – отметил Иноземцев.



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По его словам, через пять-семь лет Запад потеряет всякий интерес к России.

Также он отметил, что на наших глазах происходит разрушение мифа о военной мощи РФ, который Путин культивировал на протяжении последних десяти лет.

"Путин сделал очень много с точки зрения пропаганды для его [мифа] поддержания. Это давало России пропуск в сообщество крупных уважаемых и влиятельных стран. Как сейчас стало понятно, это было огромным пузырем. На мой взгляд, это было понятно и раньше. Россия не способна создавать современные вооружения и современную армию, и сейчас мы все это увидели. Общеполитическая ситуация в мире будет скорректирована с учетом этого обстоятельства", – добавил он.

"Никаких перспектив у российской экономики и предпосылок для экономического роста после спада в текущем году, конечно, нет – будет технологическая деградация, но историю про режим лучше всего может описать старый анекдот: „Папа, водка подорожала – это значит, что ты будешь теперь меньше пить? – Нет, сынок, это значит, что теперь ты будешь меньше есть“. На протяжении последних восьми лет, начиная с аннексии Крыма, мы наблюдаем следующую картину. Реальные доходы населения падают, а возможности и доходы бюджета растут", – вторит ему Дмитрий Некрасов.

Парадокс в том, что в 2013 году, когда реально располагаемые доходы населения были на 10% выше, чем в 2021 году, а нефть стоила 110 долларов за баррель, бюджет был дефицитным, а в прошлом году, когда еще бушевал коронавирус, а нефть стоила 70 долларов, бюджет был профицитным.

"Россия была чуть ли не единственной страной в мире с профицитным бюджетом, когда в большинстве стран были огромные дефициты для того, чтобы помогать людям. <...> Сейчас мы наблюдаем реальное падение доходов, инфляцию, но за первый квартал бюджет сведен с профицитом в триллион рублей. А в годовом выражении это больше 3% ВВП. Даже в условиях войны и санкций бюджет пока только накапливает деньги, а не тратит их. К слову, сальдо положительной торговли тоже рекордное, однако качество жизни населения сокращается, и будет продолжать сокращаться", – делится замечаниями специалист.

С другой стороны, потери россиян неоднородны. За счет системы социальных выплат и льгот неравенство снижается. По сути, власти забрасывают деньгами малообеспеченные группы. Больше всех при этом теряет частный бизнес.

"Потеряли в доходах все, но у людей, которые не зависели от государства и создавали свой бизнес сами, были предпринимателями и работали в частном секторе, доходы упали наиболее значительно. В основном это средний класс крупных городов. Это как раз те люди, которые, на мой взгляд, в большей степени не поддерживали режим, чем остальные. В то же время самые бедные, бюджетники, получатели социальных пособий и пенсионеры тоже потеряли, но значительно меньше, а они как раз в большей степени и поддерживают Путина", – пояснил Некрасов.

Угроза большой войны

Историк Юрий Фельштинский, автор нашумевшей книги "ФСБ взрывает Россию", написанной им в соавторстве с бывшим оперативником КГБ и ФСБ Александром Литвиненко, который был отравлен по приказу Владимира Путина и скончался в 2006 году, утверждает, что война в Украине не самая страшная трагедия. К сожалению, она вполне может стать предтечей куда более страшной катастрофы.

"У нас есть два сценария это войны. Думаю, их только два. Первый – мы сумеем прикончить режим Путина в Украине – на украинской земле, через огромные жертвы, которые несет украинский народ. Второй вариант – это война будет расширена и выведена за пределы Украины, она превратится в Третью мировую войну. С очень большой степенью вероятности – в термоядерную войну. Аналогия, с которой мы сегодня имеем дело – это нацистская Германия 1939-1945 годов. 24 февраля 2022 года – это зеркальное отражение 1 сентября 1939 года. У нас не осталось выбора, кроме как противостоять режиму Путина на военном уровне", – разводит руками историк.

Фельштинский порадовался, что вводить санкции против путинской России требуют не только правительства западных стран, но, прежде всего, общество.

С другой стороны, Путин – не единственная проблема. Это лишь верхушка айсберга, а корень проблемы гораздо глубже.

"Власть в стране захвачена госбезопасностью как институтом, как ведомством. Если мы не создадим условия, при которых это ведомство будет разгромлено и уйдет со сцены, то есть из российской жизни и управления Российским государством, мы ничего изменить не сможем. Наш единственный шанс исправить ситуацию и одновременно спасти всех, в том числе и себя, от возможной термоядерной катастрофы – это добиться военного разгрома РФ, сравнимого с поражением Германии в 1945 году", – поделился тревожными прогнозами спикер.

По его словам, не стоит рассчитывать, что русский народ может смести власть – для этого нет ни явных предпосылок, ни благоприятных условий.

"Нам не придет помощь изнутри России, поскольку критической массы оппозиция не наберет, а российская армия исторически не играла никакой роли, поэтому я не думаю, что нам стоит рассчитывать на военный переворот или восстание вооруженных сил против госбезопасности. Также я не думаю, что в самих органах госбезопасности есть силы, которые по взглядам и намерениям отличаются от взглядов руководства Российского государства", – говорит он.

С ним не согласен бывший депутат Госдумы, журналист и предприниматель Илья Пономарев, ныне живущий в Киеве.

"Единственный источник угрозы для российской элиты – российский народ", – заявил политик.

Помощь отверженным русским

На конференции обсуждался вопрос помощи россиянам, которые осуждают войну, которые уехали или же пытаются уехать, но сталкиваются с ограничениями и воздействием санкций со стороны западного сообщества.

На базе Антивоенного комитета будет создано политическое представительство под названием Российский комитет действия – для тех людей, которых он назвал «хорошими русскими» или «европейскими русскими». Речь идет о тех россиянах, которые осуждают войну против Украины. Им, в частности, предложат подписать соответствующую декларацию. Об этом рассказал депутат Госдумы VI созыва Дмитрий Гудков.

Dmitrijus Gudkovas Foto: Itar-Tass / Scanpix

"Надо сделать высокотехнологичный продукт, который бы встраивался в другие сервисы, вроде Airbnb. После того, как человек подписал декларацию и подтвердил свою личность, он получал бы идентификационный номер, который свидетельствует о том, что он „хороший“ – и тогда смог бы пользоваться разными сервисами", – сказал политик, который был вынужден покинуть Россию из-за политических преследований в 2021 году.

Бизнесмен Евгений Чичваркин солидарен с Гудковым. По его словам, у оппозиции появился реальный шанс не на словах, а на деле помочь согражданам.

"Если получится, и эта карточка или паспорт „хорошего русского“ будет работать хотя бы в одной стране, то и другие страны подхватят эту идею, это облегчит жизнь россиянам".

Бывший глава компании ЮКОС, общественный деятель и узник совести Михаил Ходорковский пояснил, что «эта инициатива создана для людей, которые считают, что они должны отстаивать свою позицию по войне открыто и публично. У них могут быть разные точки зрения по разным вопросам, но они едины в непринятии путинской агрессии».

Таким образом, если идея увенчается успехом, новоявленный Российский комитет действия сможет отстаивать интересы россиян, которые сейчас в Европе сталкиваются с проблемами и ограничениями в виде невозможности снять жилье, открыть счет в банке или иметь доступ к каким-либо услугам.

"Россия катится в бездну"

С таким мнением выступил первый фактический руководитель независимой Литвы Витаутас Ландсбергис, почетный председатель правящей консервативной партии «Союз Отечества – Христианские демократы Литвы».

"Советский диссидент и знаменитый правозащитник Сергей Ковалев когда-то сказал: „Если они столкнут Чечню в бездну, то Чечня потянет всю Россию за собой в эту бездну“. Происходит что-то похожее – [Россия] катится в бездну. Прежде всего, в духовном и в моральном смысле", – сказал профессор, напомнив о двух Чеченских войнах и о том, как начиналось правление Путина.

"Их мышление паршиво, в их душе нет человечности", – так высказался о большей части русских Ландсбергис, подчеркнув при этом, что диалог "с мыслящими россиянами" необходим.

Если Россия и русский народ не осознают, что необходимы системные изменения, если они не поймут, что корень проблем в них самих, а не в плохих американцах, украинцах, европейцах и так далее, ничего не изменится. Государство будет раз за разом повторять ошибки и в конечном счете развалится. Он предрекает распад Российской Федерации.

"Россия потеряет все влияние, потеряет способность удерживать огромные пустые территории в Азии… Эти территории уже перебираются другими. После исторической Московской Руси, Киевской Руси, Новой Руси, которую в качестве примера приводит Гарри Каспаров, придет Китайская Русь – будет Китайская Русь. Они, может быть, наведут порядок, приструнят идиотов и укажут, как работать", – разводит руками профессор.

Он утверждает, что руководство России живет прошлым и мыслит категориями давно ушедших эпох.

"Россия и ее руководство страдает от фальшивой матрицы, которая должна была бы остаться в прошлом, а для российской руководящей элиты все прошлое – это сегодня. В этом прошлом ценности бытия и государства – это территории. Вот, мол, мы завоевали еще одну территорию, присоединили еще одну колонию, вот какие мы успешные… А что у вас там внутри, куда вы движетесь не только с точки зрения науки и технологий, но и морали, понимания смысла жизни, понимания, ради чего живет ваш народ, чего он ждет, чему он радуется (?), вас [власти] не интересует. Вы горды, что захватили еще один кусок, а если, не дай бог, какой-то кусок освободился от вашей милости, то это величайшая трагедия человечества! Это сумасбродство, но почему-то все это слушают. <...> Никто не осмеливается сказать: господин Путин, вы ошибаетесь", – размышляет Ландсбергис.

"Пока Россия идет по направлению к полной изоляции. От всего мира, но от Европы прежде всего – от бывшего окружения, от тех стран, которые хотят быть и являются нормальными государствами с точки зрения людей. А там [в России] – государство людоедов. Так устроено, что в общих [международных] организациях сидят люди и людоеды – это бесперспективно. Как изменить умы людоедов и их понимание человеческих ценностей? Вот наша задача!", – резюмировал он.

Литовцы – не русофобы

В одной из панелей, которая называлась «Европа после войны», приняла участие экс-министр обороны Литвы, депутат Европарламента Раса Юкнявичене. Она попыталась развеять мифы российской пропаганды о том, что мол, Литва – страна русофобов.

"Это ложь, что говорит Соловьев и другие, что мы – русофобы. Как раз наоборот. Это из любви к России – к той России, которую мы хотели бы видеть. У нас этой любви даже больше. Самый большой русофоб в мире – это Путин, который боится своих людей, который сейчас уничтожает Россию", – заявила она.

Об этом, к слову, много говорили и другие участники конференции. Ключевая проблема заключается в том, что Путин обрекает Россию на незавидное будущее. Экономический крах, изоляция, насилие над собственными людьми, массовая эмиграция – все это происходит уже сейчас. Предприниматель Евгений Чичваркин напомнил, что с начала войны страну покинуло около 4 млн россиян.

Юкнявичене выразила надежду, что сможет еще при жизни увидеть другую Россию.

Кроме того, политик поделилась глубоко личной историей. В годы первой советской оккупации ее бабушку репрессировали.

"Она потеряла [в ссылке] своего полуторагодовалого сына, она потеряла своего мужа в Решетах, но она никогда не говорила (плохо – Прим.) про русских. Она всегда говорила про коммунистов, про большевиков… Она рассказывала мне про русских женщин, которые жили в Сибири так же бедно, как и она… У нас, то есть у большинства людей, которые жили под оккупацией 50 лет, нет [русофобии]. Мы можем помочь таким, как вы, поскольку сейчас очень мало кто верит, что Россия может быть другой, а мы говорим про это. И в Европарламенте, и в других местах. И когда это говорим мы, это звучит по-другому. Тем, кто не жил в Советском Союзе, кажется, что мы – русофобы, что у нас, мол, есть какая-то боль из прошлого, поэтому мы не можем думать про другую Россию, а мы можем! Это наша задача", – отчеканила депутат ЕП Раса Юкнявичене.

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