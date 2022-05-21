Досудебное расследование по факту высказываний Эгидиюса Драгунаса о войне в Украине прекращено

Досудебное расследование заявлений Эгидиюса Драгунаса о войне в Украине, которое проводила Вильнюсская окружная прокуратура, прекращено.

"Изучив и оценив данные, полученные в ходе досудебного расследования, прокурор Вильнюсской районной прокуратуры принял постановление о прекращении досудебного расследования в отношении заявлений исполнителя Эгидиюса Драгунаса о войне в Украине (согласно ст. 170 (3) УК ЛР). Такое решение было принято после того, как было заявлено, что не было совершено деяния, которое имело бы признаки преступления или уголовного правонарушения", — цитирует представителя прокуратуры портал 15min.lt.

Delfi напоминает, что досудебное расследование было начато из-за размещенного в социальных сетях Драгунаса видео на тему войны в Украине.

Исполнитель поделился серией историй в Instagram, в которых рассказал, что он думает о сегодняшних событиях в Украине.

"Многие меня спрашивают, что я обо всем думаю и почему молчу, почему ничего не говорю. Мое мнение таково: есть люди, которые создают оружие, есть люди, которые прикасаются к оружию, есть люди, которые могут застрелить зверя, а есть те, кто может застрелить человека. Те, кто там сидит и стреляет, - идет естественная чистка планеты. Пусть б... стреляются, я за мир", — сказал он в видео.

Правда, упомянутые записи вскоре были удалены.

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