На аллее Лайсвес в Каунасе – "Праздник дворов": за столами собралось несколько тысяч человек

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Kiemų šventė Foto: L.Žemgulio nuotr.

Выходные в Каунасе начались с традиционного, но особенного в этом году "Праздника дворов". В течение двух выходных дней культурная столица Европы Каунас приглашает почувствовать город и район, не пропустить события второго действия трилогии "Сантака". По оценкам, на аллее Лайсвес собралось около 3,5 тысяч участников.