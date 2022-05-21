Коронавирус в Литве: 130 новых случаев и одна смерть

За минувшие сутки в Литве было выявлено 130 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончался один человек, показывают обнародованные в субботу данные Департамента статистики.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 69 случаев. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки остается стабильной в пределах 10%.

Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,8% жителей.

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