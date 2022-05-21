Премьер Литвы: история караимов – важное свидетельство мирного и обогащающего сосуществования в обществе

История караимов является важным свидетельством мирного и обогащающего сосуществования в мультикультурном обществе, считает премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Она поздравила собравшихся в пятницу в Великокняжеском дворце на мероприятие, посвященное Году караимов.

"Литовские караимы уже 625 лет являются частью Литвы, придавая ей уникальный оттенок. История литовских караимов является важным свидетельством мирного и обогащающего сосуществования в мультикультурном обществе", - сказала глава правительства.

"Караимы взращивают свою культуру на протяжении тысячелетий, будучи способными при этом жить мирно и уважительно со всеми. Я очень рада, что восстановление независимости также внесло значительный вклад в национальное возрождение караимов. Сплотившаяся диаспора, черпая силы из своего уникального культурного наследия, смело вошла в европейскую Литву", - сказала она.

В своей поздравительной речи премьер-министр напомнила, что караимы были советниками, переводчиками и доверенными лицами правителей Великого княжества Литовского, тем самым внося свой вклад в историю, которой мы все сегодня гордимся и считаем своей.

Это сосуществование продолжается и сегодня в современной Литве, где много ученых и видных общественных деятелей из караимской диаспоры.

Праздничное мероприятие в Великокняжеском дворце призвано привлечь внимание к важнейшим культурным особенностям этого национального меньшинства, веками жившего в Литве.

Глава правительства также отметила, что в следующем году Литва будет отмечать 700-летие писем Гедиминаса, приглашающих в страну ремесленников, купцов и рыцарей различных конфессий. Это приглашение гарантировало им благоприятные условия деятельности и свободу вероисповедания.

"Эти письма являются символической отправной точкой, они как бы положили начало многонациональному и разнообразному в культурном отношении государству. Поэтому я уверена, что ни нынешний год караимов, ни годы других национальных общин никогда не закончатся в Литве, потому что мы и впредь будем открытым многонациональным государством, проживающие в котором народы будут плечом к плечу создавать и взращивать ее", - сказала Шимоните.

Сейм объявил 2022 год Годом караимов, в этом году отмечается 625-летие жизни диаспоры в Литве.

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