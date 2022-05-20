Зафиксирован выпад против литовского посольства в Швеции

Литовское посольство в Швеции в пятницу информировало Министерство иностранных дел Литвы о неприятном инциденте.

В письме сообщается, что в четверг ночью со здания посольства был украден украинский флаг, который висел на здании посольства.

Представители посольства указали, что сняли только украинский флаг. Литовский флаг не тронули.

Посольство обращает внимание на то, что к таким действиям должны были подготовиться заранее, поскольку без стремянки до флага не добраться, Кроме того, острым предметом флаг был срезан.

Об инциденте была информирована шведская полиция и МИД Швеции.

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