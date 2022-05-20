Климатолог: летнего тепла придется ждать и в июне

Климатолог Гинтаутас Станкунавичюс рассказал о том, какая погода нас ждет.

"Поздняя и холодная весна тянется и в конце мая. Хочется услышать прогноз о возвращении тепла, но его все нет, все потепления бывают только кратковременными. Например, тепло было вчера, будет сегодня, а завтра уже погода изменится", – писал климатолог.

В воздухе заморозки фиксируются часто, а на поверхности почвы бывают только местами - в низинах 0 – –3°C, местами до –5°C градусов.

Станкунавичюс заметил, что все весенние процессы приходят с опозданием - цветение, весенний медонос и др. Он рассказал, что в ближайшие выходные прогнозируют дождливую погоду.

Небольшой циклон, который принес потепление в последние дни, сегодня усилится, ожидаются осадки, местами обильные. Поскольку циклон будет перемещаться медленно, сложно сказать, какие осадки ожидаются в выходные дни", – сказал синоптик.

Перемены ждут и в конце выходных.

"Особенно интенсивным циклон будет в воскресенье утром, потом он быстро уйдет на восток. С обеда давление будет повышаться, придет полярный антициклон. Дожди прекратятся, но ночи будут холодными, днем будет +15 – +20°C. По утрам возможны небольшие заморозки на поверхности почвы", – предупредил климатолог.

"С середины следующей недели погода снова изменится: ожидаются дожди, заморозков не будет, но и солнечных дней не ожидается. В следующие выходные (по крайней мере пока) снова прогнозируют ветер и осадки" – писал Станкунавичюс.

Климатолог рассказал, что украинские "народные метеорологи" прогнозируют некоторое значительное потепление только в самом конце июня, в последней декаде. "Может и в Литве тогда потеплеет?", – продолжил он.

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