Главком ВС Литвы: НАТО усовершенствует структуру сдерживания и обороны в регионе

НАТО усовершенствует структуру сдерживания и обороны на восточном фланге Альянса после июньского саммита, уверяет главнокомандующий Вооруженными силами (ВС) Литвы Вальдемарас Рупшис.

"Новая структура сдерживания и обороны НАТО в нашем регионе будет усовершенствована, она станет сильнее и будет лучше подготовлена ​​к своевременному реагированию на вызовы с соответствующими мощностями", - заявил в пятницу журналистам в Клайпеде Рупшис, участвовавший в заседании Военного комитета НАТО на этой неделе.

"Сейчас вопрос не столько в том, каким будет окончательное решение, какую форму примет бригада. Но у нас точно есть планы на то, что эта бригада и еще более крупные единицы будут здесь", - добавил командующий.

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По словам главкома ВС, сейчас еще "формулируются военные рекомендации политическому руководству", позже для решения этих вопросов соберутся послы стран при НАТО.

"Факт в том, что к саммиту будет то или иное предложение, решение, и обязательно будут изменения", - заверил Рупшис.

Он говорит, что с оптимизмом смотрит на эти возможности, поскольку все члены Североатлантического Альянса имеют четкое и одинаковое представление об угрозах и считают, что НАТО должна быть готова "защищать государства, пространство НАТО от России и других угроз". По его словам, такой угрозой считается и международный терроризм.

"Четкое представление о том, как будет осуществляться противовоздушная оборона, какие оборонительные возможности у нас будут для сдерживания в морском измерении, а также на суше. Но этот потенциал, который у нас сейчас есть, т.е. передовой батальон НАТО, будет усилен", - подчеркнул Рупшис.

По его словам, уже сейчас, в военных терминах дислоцированное в Литве подразделение НАТО, насчитывающее 1650 военнослужащих, можно называть не батальоном, а "бригадой минус", так как в этом элементе командование операциями на уровне бригады больше, чем маневренные единицы батальона.

Командующий армией говорит, что одним из вариантов увеличения военного присутствия - "через планы обороны", но рассматриваются и другие варианты.

Международные боевые группы батальонов НАТО были дислоцированы в странах Балтии и Польше в 2017 году, а командование подразделением в Литве осуществляет Германия, которая выделяет наибольшее количество военнослужащих.

Укрепление восточного крыла НАТО было вызвано изменением ситуации с безопасностью в регионе после начала Россией войны в Украине в феврале.

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