После реконструкции открывается Вильнюсский музей железной дороги

Почувствовать себя машинистом мчащегося в сторону Вильнюсского аэропорта поезда, пережить путешествие во времени и увидеть поездки будущего, – это всего несколько развлечений из тех, которые предлагает Музей железной дороги. Интерактивный и современный музей, находящийся в здании Вильнюсского железнодорожного вокзала открывается после реконструкции. С 21 мая он будет работать 5 дней в неделю - со вторника по субботу.

Основной мотив экспозиции музея - "Красочная поездка!", а ее площадь 700 кв. м.

"Мы считаем необходимостью познакомить с историей и рутиной железной дороги наших клиентов и горожан", – сказал гендиректор "Литовских железных дорог" Эгидиюс Лазаускас.

Ему вторила директор музея Виталия Лапенене: "Команда музея подготовила целых четыре программы для посетителей разного возраста. Самым старым экспонатам музея больше ста лет, они интегрированы в современные пространства музея – о них можно узнать с помощью современных технологий. Они позволяют посетителям путешествовать во времени, подумать и помечтать о том, какими будут поезда будущего".

Музей железной дороги в Вильнюсе появился в 1966 году. 11 лет он находится в здании вокзала, построенном в XIX веке. Модернизация музея длилась 2,5 года.

Музей будет работать с 9 до 18 часов пять дней в неделю. Стоимость билета 6 евро, оплатить билеты можно только с помощью банковской карты. Скидки полагаются школьникам, студентам и пенсионерам. Посещение уличной экспозиции бесплатное.

Реконструкция и модернизация музея обошлись в 800 000 евро (565 000 евро - деньги ЕС). Остальные деньги выделила "ЛЖД".

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