Вильнюсский муниципалитет организует для медиков более удобные и бесплатные поездки на работу

Вильнюсский муниципалитет организует для медиков более удобные и бесплатные поездки на работу. Компания "Услуги сообщения" открывает новые маршруты общественного транспорта и при сотрудничестве с платформами Bolt, eTaksi – бесплатные поездки в медучреждения. К этой инициативе присоединяется и каршеринговая компания CityBee, а также компании Hertz Lietuva, LitCarRent, которые предоставят врачам автомобили и не будут брать плату за их аренду.

Муниципалитет провел опрос врачей и медсестер, который был направлен на выяснение, как они ездят на работу. С учетом результатов опроса, муниципальная компания "Услуги сообщения" запланировала три бесплатных маршрута - в Сантаришкскую клинику, в Республиканскую вильнюсскую университетскую больницу, в больницу им. Миколаса Марцинкявичюса и в др. больницы.

91 Вокзал – ул. Калварию – ул. Дидлаукё – Сантаришкес

92 Вокзал – проспект Лайсвес – Сантаришкес

93 Пилайте – Шешкине– Сантаришкес

Маршруты и расписания врачи найдут здесь: https://www.stops.lt/COVIDherojams/ (в компьютере) или https://m.stops.lt/COVIDherojams/ (в смартфоне).

Эти маршруты предназначены именно для медиков, они будут привозить их на работу и забирать после окончания смены.

Представитель Сантаришкской клиники Чесловас Селямонас сказал, что это необходимая услуга, поскольку многие работники приезжают из Вильнюсского района и даже из Каунаса, дорога отнимает немало времени.

О возможности пользоваться услугами подвоза или аренды автомобилей врачей уведомят индивидуально через администрацию больниц.

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