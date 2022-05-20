Коронавирус в Литве: 134 новых случая и ни одной смерти

За минувшие сутки в Литве было выявлено 134 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни смертей не фиксировалось, показывают обнародованные в пятницу данные Департамента статистики.

Впервые заразились 118 человек, 16 - во второй раз.

В больницах на лечении от COVID-19 находится 91 человек, из них 12 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 71,2 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней остается стабильной - в пределах 10%.

Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,8% жителей.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!