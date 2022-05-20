Погода: воздух прогреется до 26 градусов, но потом снова наступят перемены

В пятницу днем в Литву придет циклон. Будет облачно с прояснениями, во многих районах ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами.

Днем температура в Вильнюсе поднимется до 18-23 градусов, на юге во многих районах 24-26, у моря и на севере до 15-17 градусов тепла.

В субботу ночью циклон уйдет. Будет облачно с прояснениями, местами, в основном на севере, пройдут небольшие дожди. Станет прохладнее, температура опустится до 6-11 градусов.

В субботу днем придет новый циклон. Небо заволокут облака, начиная с юго-запада пойдут дожди. дождь прогнозируют весь день. Будет всего 11-16 градусов тепла.

В воскресенье погоду в Литве обусловит зона низкого давления. Ночью и днем будет облачно с прояснениями, во многих районах время от времени будут идти дожди, но небольшие. Ночью будет 5-10, днем 10-15 градусов тепла.

В понедельник зона низкого давления уйдет, давление повысится. Ночью облачность снизится, а днем снова ожидается облачная погода. Особых дождей не будет ни ночью, ни днем. Ночью будет всего 3-8 градусов тепла, днем 13-18 градусов.

Во вторник вероятность дождя невелика. Ночью будет прохладно, днем воздух прогреется до 16-21 градусов тепла.

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