Президент Литвы Гитанас Науседа отметил 58-летний день рождения

В четверг президент Литвы Гитанас Науседа отметил 58-летний день рождения. В этот день президент с официальным визитом находится в Армении. Жители Литвы, с которыми говорили журналисты пожелали президенту сил и здоровья, но заметили, что ему следует решительнее занимать позицию лидера.

"Желаю сил и терпения. Чего сейчас еще пожелать", – сказала Delfi одна женщина.

Другая сказала, что Науседа - сдержанный человек. "Он очень красивый. Чего ему пожелать? Главное - здоровья, сил. Надежды и доброты", – пожелала она.

Другой прохожий пожелал президенту смелости. "И больше лидерства", – сказал он.

Встреченная журналистами девушка пожелала Науседе смелости и решительности.

"В первую очередь, хотела ы пожелать здоровья. Чтобы оставался таким же человечным. Сейчас он поддерживает Украину, наших граждан. Помогает, чем может", – сказала журналистам украинка.

"По такому случаю, хочу пожелать одного - чтобы смотрел на суды, прокуратуру и госбезопасность. Это по сути государства в государстве. С зарубежной политикой – порядок, а внутри – самодеятельность. Это нельзя оправдать. Он повторяет то же самое, о чем говорит Валдас Адамкус", – сказал вильнюсец.

"Здоровья. Это главное. Ситуация сложная. Здоровья, чтобы выстоять под этим давлением, под тем, что происходит в мире", – сказала еще одна жительница Вильнюса.

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