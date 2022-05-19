Нового выходного в Литве не будет

Парламент Литвы отказался дополнить список праздничных дней Днем Конституций - 25 октября и сделать его еще одним выходным днем.

Соответствующий проект 19 мая был отклонен парламентом. Проект был предложен социал-демократом Юлюсом Сабатаускасом. В первом чтении за проект проголосовал 31 депутат, 24 были против, еще 46 воздержались. Парламент решил не отправлять проект на доработку и отклонил его.

Председатель парламентского комитета социальных дел Миндаугас Линге заметил, что у нас нет традиции празднования этого дня, поэтому в дополнительном выходном нет необходимости.

Статьи по теме: Вместо 1 мая в Литве предлагают праздновать 3 мая - День конституции РП

Он считает, что если такой день сделать праздничным выходным, то жители просто-напросто будут ходить по торговым центрам. Кроме того, он напомнил, что надо помнить о бизнесе, на плечи которого такие праздники взваливают дополнительное бремя.

Линге считает, что праздников в Литве и без того, много, следует "заморозить" их расширение.

Ранее сообщалось, что консерватор Эмануэлис Зингерис зарегистрировал поправку к Трудовому кодексу, предложив сделать праздничным выходным День Конституции 3 мая 1791 г. (первой в Европе письменной Конституции). Он предложил исключить из списка выходных 1 мая (Международный день трудящихся) и ввести 3 мая.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!