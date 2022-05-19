В Сейме Литвы собраны 56 подписей под интерпелляцией министру сельского хозяйства

Оппозиция в литовском Сейме начала сбор подписей в поддержку интерпелляции министру сельского хозяйства Кястутису Навицкасу. Их сбор инициирован демократической фракцией «Во имя Литвы», собравшей на данный момент 56 подписей.

«В течение двух лет ни одна работа не сдвинулась со стартовой точки во всех областях сельского хозяйства», - сказал BNS Кястутис Мажейка, член демократической фракции «Во имя Литвы», работающий в Комитете по делам села.

По его словам, под интерпелляцией подписались представители всех оппозиционных фракций. Кроме того, Мажейка подчеркнул, что «есть немало и представителей правящих, которые также недовольны работой министра».

Вотум недоверия министру выражается связи с тем, что видны накапливающиеся и нерешенные проблемы «практически во всех сферах ответственности министра сельского хозяйства». Упоминаются также случаи смешения публичных и частных интересов Навицкаса.

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