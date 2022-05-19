Для посещения будет открыта колокольня костела Св. Иоаннов

Музей Вильнюсского университета открывает для посещения колокольню костела Св. Иоаннов. Подняться на колокольню и увидеть город можно ежедневно с 10.00 до 19.00 ч. со 31 октября.

"Мы очень рады, что снова можем открыть колокольню для посетителей. В прошлые выходные колокольню могли посетить участники Музейной ночи. Их сопровождали экскурсоводы, которые рассказывали историю здания и о находящихся в нем экспонатах. С 18 мая подняться на колокольню могут все желающие", – сказала директор музея ВУ Моника Рамонайте.

Колокольня костела Св. Иоаннов - самое высокое здание Старого города (68 м.). Обзорная площадка находится на высоте 60 м, туда ведут 193 деревянных ступени (аутентичные). На колокольню можно подняться по лестнице или на лифте.



Колокольня была построена 400 лет назад. В ней 5 этажей. На втором этаже можно увидеть единственный в Литве маятник Фуко, демонстрирующий суточное вращение Земли.

Группы посетителей для посещения колокольни должны регистрироваться заранее. Отдельным посетителям регистрация ненужна. Стоимость билета – 5 евро, для студентов, школьников и пенсионеров – 3 евро.

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