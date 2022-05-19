Парламент Литвы одобрил поправки к закону о занятости кто лишится статуса безработного?

19 мая парламент Литвы одобрил поправки к закону о занятости, в которых предлагается делить безработных на готовых к работе и тех, кто готовится. Тем, кто готов работать, сразу же будут предлагать рабочие места, а в случае с клиентами другой группы будут выяснять, что им мешает устроиться на работу и помогать устранить эти помехи.

За поправки проголосовали 110, воздержались 7, против не голосовал никто из депутатов.

"К сожалению, реальность такова, что немало людей приходит в Службу занятости не за работой, а ради статуса безработного, дающего социальные гарантии. Поэтому изменения позволят сделать так, чтобы те, кто может работать, не избегал трудоустройства", – сказал председатель парламентского Комитета социальных дел и труда Миндаугас Линге.

Член фракции "крестьян" Антанас Винкус сказал, что эти поправки очень важны для экономики Литвы и жителей страны.

"При нынешнем порядке у многих безработных нет мотивации, они не проявляют активность в поиске работы. Другие просто решают временно не работать в силу личных и других обязательств. Поправки, по моему мнению, существенные и очень важные", – сказал он.

Напомним, что эти поправки направлены на то, чтобы ищущие работу и работодатели как можно быстрее нашли друг друга. Посреднические услуги будут предоставляться только тем, кто ищет работу, а не просто хочет формально зарегистрироваться в Службе занятости.

Кроме того, будут больше помощи выделять на мобильность работников – будут оплачивать не только поездки на работу, но и тем, кто едет на собеседование или на консультацию в Службу занятости.

До 30% минималки (219 евро) увеличивают максимальную компенсацию, ее будут платить не 3, а 4 месяца.

Рабочие места будут предлагать с учетом того, где раньше работал человек и какую зарплату он получал, сейчас этот момент не учитывается. Первые три месяца будут предлагать варианты с зарплатой не меньше 80% прежней, а в последующие месяцы (с 4 по 9) – 60%.

Во всех случаях зарплата не может быть меньше пособия по безработице, которое получает человек.

С 10-го месяца будут предлагать работу, которая необязательно отвечает квалификации соискателя, его опыта работы, однако она должна отвечать его физическому состоянию и установленным расходам на поездку на работу и с нее.

Человек может быть лишен статуса безработного, если он бес веской причины дважды в течение 12 месяцев откажется от подходящего предложения.

Служба занятости также будет лишать статуса безработного того человека, который работает нелегально (если получит такую информацию).

Надеются, что новый регламент поможет избежать злоупотреблений, поскольку сейчас в службе регистрируются и те, кто не собирается искать работу.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!