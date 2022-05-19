Православные Литвы обратились в полицию в связи с фото Путина и патриарха Кирилла в крови

Православные жители Литвы обратились в полицию Вильнюса в связи с наклеенными фотографиями президента России Владимира Путина и патриарха Кирилла, забрызганными кровью. Они были обнаружены утром в четверг на здании Кафедрального Пречистенского собора в столице Литвы.

По сообщению канцелярии Виленско-Литовской епархии, прихожане, пришедшие на богослужение, обнаружили фоографии, наклеенные на молитвенном доме и на близлежащих столбах. О происшествии они сообщили в правоохранительные органы.

Представитель по связям с общественностью полиции Вильнюсского округа Лорета Кайрене сообщила BNS, что должностные лица получили сообщение о происшествии в Старом городе столицы, на улице Майронё, после 8 часов утра. Изображения были размещены в алтарной части собора, а также на столбах вокруг храма.

«Дьякон сообщил полиции, что надпись на кириллице гласит: «Патриарх Кирилл лжец и грешник», на листах изображены Путин с Кириллом, забрызганные кровью», — сообщила BNS представитель полиции.

Приехавшие полицейские общались со священнослужителем на месте происшествия. Он написал заявление.

Происшествие расследует 3-й Вильнюсский комиссариат полиции.

По словам Кайрене, в настоящее время решается вопрос о возбуждении административного делопроизводства.

Аналогичный случай был зарегистрирован в Каунасе в мае, тогда на храме находящего на ул. Витауто Собора Благовещения Пресвятой Богородицы была обнаружена нецензурная надпись. Похожее происшествие было зафиксировано и в Клайпеде.

"Подобный террор и запугивание наших прихожан совершенно неприемлемы, и мы призываем власти принять решительные меры для их защиты", — говорится в заявлении митрополита Иннокентия, опубликованном в четверг.

"Такой террор и запугивание в отношении наших прихожан абсолютно неприемлем и мы призываем власти принять решительные меры к тому, чтобы обеспечить их защиту", - заявил в четверг митрополит Виленский и Литовский Иннокентий.

"Нагнетание атмосферы недоброжелательности и вражды вокруг нашей Церкви не отвечает интересам литовского общества. Мы готовы к диалогу с властями, за которые ежедневно возносятся молитвы во всех храмах Православной Церкви Литвы", - добавил он.

На прошлой неделе митрополит Иннокентий приостановил исполнение обязанностей пяти священников - Гинтараса Сунгайлы, Виталия Моцкуса, Владимира Селявки, Георгия Ананьева и Виталиса Даупараса, а также передал дело Сунгайлы в Московский Патриархат по вопросу лишения сана.

Эти священники раскритиковали вторжение России в Украину и поддержку этих действий Русской православной церковью. Литовская православная церковь отрицает, что священники были смещены за их позицию в отношении войны, и заявляет, что осуждает действия России в Украине.

Часть литовского православного духовенства решила обратиться к Константинопольскому патриарху с просьбой стать частью этой митрополии.

Литовская православная церковь — одна из девяти традиционных религиозных общин Литвы. Она имеет титул митрополии и принадлежит Патриархату Московскому и всея Руси.

Православная Церковь в Литве в лице владыки Иннокентия недвусмысленно осудила нападение России на Украину и выразила несогласие с политическими заявлениями патриарха Кирилла.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!