Ждет еще один скачок цен, смогут ли жители позволить себе такие дорогие продукты?

Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен. По их словам, этот скачок ожидается осенью. Предупреждают, что подорожание коснется всех продуктов питания.

Финансовый аналитик Марюс Дубниковас сказал, что цены могут вырасти на 1/5.

"Подорожание больше чем на 20%, на 1/5, очень возможно. Но угадать на сколько именно, говорю угадать, невозможно", – сказал он.

Глава портала Pricer.lt Арунас Визицкас сказал, что цены будет регулировать рыночная экономика, цены будут расти, пока жители не начнут отказываться от некоторых товаров.

"Тогда, соответственно, появится вопрос: не слишком ли высокую цену мы установили?", – сказал он о торговцах.

По словам председателя Литовского союза фермеров Раймундаса Юкнявичюса, сейчас есть лишь один вопрос.

"Смогут ли потребители так дорого платить за еду?", – вопрошал он.

Поскольку с рынка поставки сырья ушли три крупных игрока – Россия, Беларусь и Украина – есть опасения в связи с нехваткой сырья. Украина - один из крупнейших поставщиков зерна grūdų в мире, а из-за войны экспорт значительно снизится.

"Экспорт из Украины снизится больше чем в два раза, поскольку экспортировать будут лишь то, что останется после удовлетворения внутренних потребностей", – сказал Юкнявичюс.

Согласно прогнозам, будет меньше и того зерна, который идет на корма для скота. Если будут дорожать корма, будут дорожать и продукты: молоко, яйца, мясо.

Экономист Дубниковас сказал, что растут цены не только на товары растительного происхождения, но и на все продукты вообще. Это результат в том числе и роста цен на нефтепродукты: транспортировка продуктов стоит дороже.

"Подорожание на 14% за короткий промежуток времени. К нефти надо прибавить и подорожание газа: газ сейчас по сути равен электроэнергии. Стоимость электроэнергии в продуктах составляет 5-15% себестоимости. Не надо забывать, что электричество для бизнеса подорожало почти в 3 раза", – сказала она.

Еще одна составляющая цены – удобрения. Раньше их привозили из Беларуси. После введения санкций – удобрения подорожали.

"Это может сказаться и на деятельности фермеров, поскольку им приходится вкладывать больше средств в получение будущего урожая, осенью его себестоимость вырастет", – заметил Визицкас.

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