В субботу по всей Литве пройдут дни уличной музыки

В литовские города возвращается День уличной музыки (Gatvės muzikos diena, GMD). 21 мая этот праздник пройдет уже в 16-й раз, на этот раз он охватит 28 городов Литвы. Исполнители могут регистрироваться до 23:59 ч. 20 мая.

В этом году День уличной музыки будет посвящен Украине.

По словам организатора мероприятия Виктории Мамонтовайте, такое решение приняли, чтобы поддержать Украину в борьбе за свободу.

"Мы не должны останавливаться, мы должны всеми силами поддержать жителей Украины, которые борются за свою свободу. Больно видеть, как безжалостно уничтожают великий народ", – заметила она.

Она сказала, что День уличной музыки был важен и для Украины, в нем участвовали 60 городов этой страны, поэтому есть надежда, что в празднике примут участие и украинские музыканты, находящиеся в Литве.

21 мая на улицы могут выйти все играющие на музыкальных инструментах - и профессионалы и любители, неважно, какая музыка им нравится - рок, классическая или популярная.

18 мая во дворике Downtown Forest Hostel & Camping состоялся концерт в помощь Украине "В одном ритме с Украиной", подготовив почву к Дню уличной музыки.

18 мая на сцене можно было увидеть Андрюса Мамонтоваса, Бенаса Александравичюса, Домантаса Разаускаса и Fused trio д Timid Kooky.

Вырученные деньги будут переданы украинской неправительственной организации Лoгістичний Штаб.

Выручка от продаж смециальных маек GMD – START MUSIC, END WAR, также пойдет этой организации.

Начало праздника в Вильнюсе - 12 ч.

Карту с мероприятиями можно найти на сайте GMD или в бесплатном приложении #walk15.

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