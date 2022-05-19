Коронавирус в Литве: 183 новых случая и одна смерть

За минувшие сутки в Литве был выявлено 183 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончался один человек, показывают обнародованные в четверг данные Департамента статистики.

Впервые заразились 162 человек, 20 - вторично, в третий раз - один человек.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 93 человека, из них 11 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 73,1 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 10%.

Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,8% жителей.

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