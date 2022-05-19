Минобороны: прогресс ВС Литвы НАТО оценила наиболее высоко за всю историю членства

Разработчики оборонных планов НАТО оценили прогресс Вооруженных сил (ВС) Литвы наиболее высоко за всю историю членства, сообщило в среду Министерство обороны.

Оно сообщает, что прекрасную оценку получил прогресс, достигнутый в деле увеличения финансирования обороны, в сферах развития инфраструктуры, новых закупок и помощи Украине.

В своей оценке НАТО также отметила планы Литвы по увеличению армии, ее резерва и улучшению условий снабжения войск.

В оценке разработчики планов также подчеркнули усилия Литвы по реализации концепции всеобщей обороны и укреплению устойчивости общества.

"Этот цикл оборонного планирования особенный, потому что НАТО изменила свой подход к планированию. Часть сил предназначена только для защиты определенного региона. Больше нет требования, чтобы каждая военная единица могла воевать как дома, так и в международных операциях", - сказал для пресс-релиза министр бороны Арвидас Анушаускас.

По словам директора по оборонной политики министерства Вайдотаса Урбялиса, в последние годы планирование НАТО стало более реалистичным, и разработчики планов учитывают текущие проблемы в регионе и угрозу со стороны России.

Как отмечает Министерство обороны, Литва выполняет все поставленные НАТО цели, важнейшей из которых является подготовка двух механизированных батальонов для выполнения совместных с Альянсом задач.

Этот отчет является частью четырехлетнего цикла планирования НАТО, в течение которого союзники ставят перед собой цели в области вооруженных сил.

Согласованные цели и оценки стран окончательно утвердят министры обороны стран НАТО на встрече в июне.

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