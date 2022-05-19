Президент Литвы: Азербайджан – важный партнер ЕС при отказе от российских энергоресурсов

Азербайджан должен стать важным партнером Евросоюза с учетом целей Сообщества отказаться от российских энергоресурсов, говорит президент Литвы Гитанас Науседа.

Во время встречи с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку в среду Науседа сказал, что обсудил ситуацию, связанную с войной России в Украине, и ситуацию с безопасностью в регионе.

"Само собой разумеется, что эта война также ставит перед Кавказским регионом определенные вызовы. Вот почему ситуация с безопасностью является объектом, которому мы должны уделять больше внимания. И здесь я особенно верю в тот потенциал, который у нас есть в сотрудничестве Европейского союза с Азербайджаном", - сказал Науседа в видеозаписи, распространенной после встречи.

Он напомнил, что соглашение ЕС, которое в настоящее время разрабатывается с государством, будет охватывать несколько областей, включая энергетику, важную для Литвы и Сообщества в поисках альтернатив энергоресурсам России.

"Азербайджан является важной частью этого плана", - сказал он.

В настоящее время ЕС ведет переговоры о шестом пакете санкций, включая запрет на импорт российской нефти. Однако переговоры пробуксовывают из-за упорства Венгрии в том, что страна не поддержит эмбарго из-за чрезмерной зависимости от этих ресурсов.

ЕС усиливает давление в условиях продолжающегося кровавого вторжения России в Украину, которое было начато в конце февраля.

Науседа и Алиев также сказали, что обсудили двусторонние отношения между Литвой и Азербайджаном.

"Эти отношения немного замерли, мы несколько отдалились друг от друга, и я думаю, что нам нужно освежить тот задел, который был сделан в прошлом", - сказал литовский лидер.

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