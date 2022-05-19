Доходы 940 евро в месяц и не надо работать: в Литве выгодно быть безработным?

В Литве уровень безработицы составляет 10%. Однако не все безработные спешат искать работу. По подсчетам службы занятости, в среднем люди ищут работу около полугода, а некоторые и дольше, пишет tv3.lt.

Эти строки порой зависят не только от того, какую работу ищет человек, но и от размера пособия. По данным "Содры", самое большое пособие на данный момент составляет больше 900 евро в месяц.

По данным Службы занятости, 1 мая в Литве было 165 500 безработных.

"В январе-апреле быстрее работу находили люди с низкой квалификацией – в среднем в течение 6 месяцев с момента регистрации. Люди с дипломом высшего образования находили работу в среднем в течение 6,9 месяцев, с профессиональным – в течение 7,2 месяцев, выпускники коллегий – в течение 8,8 месяцев.

Срок трудоустройства нередко зависит не только от образования, но и от должности, на которую претендует кандидат, сектора, опыта, местности, пособия по безработице, ожидаемой зарплаты и других условий труда", – сказала представитель Службы занятости Милда Янкаускене.

По ее словам, в этом году быстрее удавалось найти работу работникам из сектора промышленности – в среднем за 5,4 месяцев.

"Пособие по безработице получают те, кто был застрахован социальным страхованием, т.е. работали и сами платили взносы или за них платил работодатель. Кроме того, для получения пособия надо иметь стаж не меньше 12 месяцев за последние 30 месяцев. Действует и стаж за границей", – информирует "Содра".

По словам специалистов, пособие состоит из двух частей - постоянной и переменной.

"Постоянная составляет 169,87 евро, это 23,27% минимальной зарплаты. Переменная часть зависит от зарплаты, которую получал работник () и составляет 38,79% средней месячной зарплаты с 1 по 3 месяц, 31,03% - с 4 по 6 месяц, 23,27% - с 7 по 9 месяц", – пояснили представители "Содры".

"Содра" представила пример.

Если в январе 2022 г человек зарегистрировался на Службе занятости, постоянная часть пособия составит 169,87 евро. Переменная часть зависит от его зарплаты в период с 1 июня 2019 по 30 ноября 2021 года.

Если средняя зарплата была 800 евро, то в 1–3 месяц он получит 38,79%, т.е. 310,32 евро. Значит всего выплаты в январе составят 480,19 евро.

По установленным правилам, максимальное пособие по безработице не может быть больше 58,18% средней месячной зарплаты в Литве (сейчас это 1586 евро). В первом квартале 2022 г. самым большим пособием по безработице было пособие в размере 922,73 евро.

Минимальное пособие составляет 169,87 евро - это постоянная часть, которую выплачивают всем, у кого есть право на получение пособия (необходимый стаж).

"Для подсчета пособия учитывают зарплату за 30 месяцев. Если из этих 30 он работал только 20, тогда пособие будет меньше. Если человек работал за минимум, то 3 месяца он будет получать 413,51 евро, позже 364,77, а в конце - 316,03 евро", – указала "Содра".

В марте этого года 169,87 евро получали 166 человек, а самое большое пособие 900-940 евро – 2356 человек.

"Пособие платят 9 месяцев. Выплаты могут продлить еще на два месяца людям, которым до получения пенсии по старости осталось не больше 5 лет", – указали работники "Содры".

Кроме того, выплату могут продлить не больше чем на 30 дней, если человек был на больничном по болезни или из-за травмы.

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