Официально: Литва отзывает посла в РФ, ликвидирует консульство в Санкт-Петербурге

На заседании в среду правительство Литвы приняло решение об официальном отзыве посла в Российской Федерации Эйтвидаса Баярунаса.

Предусматривается, что Баярунас прекратит занимать свою должность с первого июня. Послы в Литве назначаются и освобождаются от должности президентом по предложению правительства и с одобрения парламентского Комитета по иностранным делам.

Правительство также приняло в среду постановление о ликвидации генерального консульства Литвы в Санкт-Петербурге с 7 июня.

В конце апреля Россия закрыла литовское консульство в Санкт-Петербурге. РФ указала, что предприняла такие действия после решения Литвы выслать главу посольства России в Вильнюсе и сотрудников Генконсульства России в Клайпеде. Статус дипломатического представительства между Литвой и Россией был понижен до уровня временных поверенных в делах.

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Правительство Литвы пошло на такой шаг в ответ на жестокие убийства в Буче в рамках продолжающегося вторжения России в Украину.

Консульские функции, выполнявшиеся Генеральным консульством в Санкт-Петербурге, и другие возложенные на него задачи возьмет на себя посольство Литвы в Москве.

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