Еврокомиссар: энергетику ЕС ожидают революционные изменения

Энергетику Евросоюза ожидают революционные изменения, однако чтобы договориться по шестому пакету санкций для России, нужна прежде всего политическая воля, говорит делегированный Литвой еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс.

"Когда речь идет об изменениях в энергетическом секторе, мы действительно говорим о революции, потому что это будут изменения, которые проводятся в жизнь очень быстро, и это будет оказывать сильное влияние на дальнейшее развитие ЕС, развитие энергетических проектов, стабильность энергетического рынка", - сказал BNS ответственный за окружающую среду, океаны и рыболовство член Еврокомиссии.

Об этом он заявил после того, как в среду комиссия представила пакет мер RePowerEu стоимостью 210 млрд евро, направленный на избавление ЕС от зависимости от российского ископаемого топлива к 2027 году и устанавливающий новые, более амбициозные цели по производству возобновляемой энергии и энергосбережению.

По словам Синкявичюса, пакет конкретизирует реализацию поставленных ранее целей по снижению зависимости Сообщества от российских ископаемых видов топлива.

Как сказал еврокомиссар, одной из целей пакета является увеличение доли "зеленой" энергетики в энергобалансе ЕС к 2030 году с запланированных в настоящее время 40% до 45%.

По словам Синкявичюса, после принятия институциями Сообщества конкретных правовых актов государства-члены должны будут в течение двух лет создать специальные территории, где можно будет развивать солнечные и ветровые проекты, а разрешения должны будут выдаваться в течение одного года.

Среди предложений в пакете он упомянул юридическое обязательство устанавливать солнечные модули на крышах новостроек, ускорить внедрение тепловых насосов и интегрировать геотермальную и солнечную энергию в модернизированные системы централизованного и коммунального отопления.

Кроме того, цель состоит в том, чтобы удвоить количество электроэнергии, производимой солнечными электростанциями в ЕС, до 600 гигаватт к 2030 году.

Однако он не переоценил значение плана RePowerEu в утверждении шестого пакета санкций в отношении России, что, по мнению комиссара, требует в первую очередь политической воли.

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