Попробуйте догадаться, чья это нора?

Что вы подумали бы, увидев у дороги такую норку? Если вы думаете, что в ней живет какой-нибудь грызун, то ошибаетесь. Вы, наверное, удивитесь, узнав, что это нора птицы и довольно редкой в Литве - золотистой щурки.

Эгле из Гялгаудишкиса (Шакяйский район) заметила норку у дорожки. Она рассказала, что щурки живут в ней уже несколько лет.

Этих птиц сложно перепутать с другими видами, они, скорее всего, самые красочные из всех птиц Литвы. Спинка у птиц бронзовая, плечи и шея – желтые, нижняя часть тела ярко-голубая, а крылья и хвост – голубые.

Эти птицы гнездятся в норах, которые сами и выкапывают в песчаных склонах.

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