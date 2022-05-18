Эгле из Гялгаудишкиса (Шакяйский район) заметила норку у дорожки. Она рассказала, что щурки живут в ней уже несколько лет.
Этих птиц сложно перепутать с другими видами, они, скорее всего, самые красочные из всех птиц Литвы. Спинка у птиц бронзовая, плечи и шея – желтые, нижняя часть тела ярко-голубая, а крылья и хвост – голубые.
Эти птицы гнездятся в норах, которые сами и выкапывают в песчаных склонах.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!