Правительство одобрило поправки, запрещающие поставки в Литву российского газа

Правительство Литвы в среду одобрило поправки к закону, запрещающие импортировать в Литву российский природный газ. Теперь это должен утвердить Сейм.

Согласно поправкам к Закону о природном газе, газопередающей системой страны и терминалом сжиженного природного газа (СПГ) смогут пользоваться только поставщики из стран, не представляющих угрозу национальной безопасности, за исключением поставщиков, транспортирующих газ транзитом в Калининградскую область России.

"Принятие предложенных поправок обеспечит национальную и энергетическую безопасность Литвы, надежное и бесперебойное снабжение литовских потребителей природным газом, а также возможность принимать на терминале СПГ максимальное количество крупных партий СПГ, что поможет в полной мере использовать возможности терминала для надежных и безопасных поставок природного газа", - сказал для сообщения министр энергетики Дайнюс Крейвис.

Оператор Клайпедского терминала СПГ Klaipedos nafta прекратил прием грузов российской компании "Новатэк" в начале марта после того, как Евросоюз из-за войны в Украине ввел санкции в отношении российского олигарха Геннадия Тимченко, которого можно считать контролирующим лицом группы "Новатэк".

Кроме того, с апреля Литва полностью отказалась от поставок российского газа по трубопроводу, добиваясь полной независимости от "Газпрома" и отвечая на энергетический шантаж России в Европе, а также на войну в Украине.

В настоящее время российский газ продолжает транспортироваться через Литву транзитом в Калининградскую область, но в ином техническом режиме, чем обычно, при котором обеспечивается лишь передача необходимого для транзита количества газа.

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