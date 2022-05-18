Министр: в мае на сайт Минобороны Литвы была совершена массивная кибератака

Почти сразу после майского обновления сайта Министерства обороны Литвы произошла массированная кибератака, сообщил министр Арвидас Анушаускас.

"Сайт Минобороны был только запущен, если не ошибаюсь, в первые дни мая, и уже через пять дней испытал массивную кибератаку", — сказал он журналистам в среду.

Кого подозревают в организации атаки и каковы были ее последствия, министр не назвал.

"Конечно, у нас есть возможности этому противостоять, но есть факт, что это происходит постоянно", - сказал Анушаускас.

По данным Минобороны, в первом квартале текущего года Национальный центр кибербезопасности зафиксировал 1020 киберинцидентов. Их количество больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда был зафиксирован 981 случай.

По словам министра, становится не только больше атак, но и повышается их сложность.

При этом количество кибератак в прошлом году оставалось на уровне 2020 года.

По словам Анушаускаса, Литве следует больше инвестировать в кибербезопасность, потому что "национальная оборона не может обеспечить все государственные ведомства тем, что необходимо".

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